Master Chief führt in der zweiten Julihälfte bei Game Pass an

HQ

Wir sind schon mehr als auf halber Strecke durch den Juli und fast in den letzten richtigen Sommermonat. Wie üblich ist Microsoft bereit, zu verraten, worauf sich Game Pass-Abonnenten nach der Hälfte freuen können, und diesmal liefern sie eine sehr beeindruckende Auswahl an hochwertigen Titeln, wobei ein gewisser Master Chief der Hauptattraktion ist, aber es gibt noch viele weitere Optionen, wie das neue Abenteuer des Pokémon-Entwicklers Game Freak. Das bekommst du (Spiele mit * markiert sind zum Start nicht im Game Pass Premium verfügbar; Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt zu Game Pass Premium):

Kommen zu Game Pass



The Planet Crafter (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 21. Juli



Shift at Midnight (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 22. Juli*



Hell is Us (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 23. Juli*



Halo: Campaign Evolved (Cloud, Xbox, Handheld und PC) – 28. Juli*



Mistfall Hunter (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 30. Juli*



Corsair Cove (PC) - 31. Juli*



Heretic + Hexen (Cloud, Xbox, Handheld und PC) - 4. August**



Beast of Reincarnation (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 4. August*



Wie üblich gibt es auch kostenlose Vorteile für alle Abonnenten, wobei die Angebote dieses Monats zusätzliche Inhalte für Zenless Zone Zero enthalten. Schau auf Xbox Wire vorbei, um mehr darüber zu lesen, was enthalten ist.

Leider gibt es auch einige Titel, die den Dienst verlassen. Diese werden am 31. Juli entfernt, aber du kannst bis dahin mit deinem Abo bis zu 20 % Rabatt bekommen, wenn du eines davon behalten möchtest:

Abreise am 31. Juli