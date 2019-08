Master Chief Collection: Testflug auf Xbox One verzögert sich für Halo: Reach

343 Industries wird Halo: Reach zur bestehenden Master Chief Collection hinzufügen, sodass alle alten Halo-Spiele von Bungie (und Halo 4) in einem umfangreichen Paket auf PC und Xbox One erhältlich sind. Ursprünglich sollte der Titel irgendwann in diesem Jahr erscheinen und es waren bereits lose "Testflüge" angesetzt, um interessierten Spielern einen Ausblick auf neue Funktionen präsentieren zu können, bevor das Spiel offiziell neu-veröffentlicht wird. In einem langen und ehrlichen Brief schildert das Team nun jedoch Speicherprobleme auf der Xbox One, die die Stabilität der Spielerfahrung gefährden. Solange die nicht gelöst wurden, könne die Planung weiterer Tests auf der Xbox One nicht fortgeführt werden, meint 343:

"Wie bereits erwähnt ist es schwierig ein Spiel zu entwickeln, [das] elf Game-Engines und sieben vollständige Spiele unter ein Dach [...] bringt und die gleichen Hardware-Ressourcen nutzt."

"Ein wichtiges Ziel bei der Einführung von Halo: Reach in der MCC war es, dass das Team auf der Xbox One versucht hat, in der [Ultimate Engine 4] neue Optionen zur Charakteranpassung online zu schalten. [...] Das hat sich jedoch als ziemlich schwierig erwiesen, da MCC bereits nahe an den Speichergrenzen lag, die auf den ursprünglichen Xbox-One-Konsolen [bestehen]. Um das gesamte Fortschritts- und Anpassungssystem in die MCC zu integrieren, muss entsprechender Speicherplatz zum Ausführen der zusätzlichen [Spiel]-Engine zur Verfügung stehen. Derzeit sind große Fortschritte bei der Einrichtung und Ausführung zu verzeichnen, aber der Titel unterliegt immer noch nicht den Einschränkungen hinsichtlich des Arbeitsspeichers für die ordnungsgemäße Ausführung auf der Xbox One. Um die Testflüge auf der [Konsole] abhalten zu können, müssen wir uns innerhalb dieser Grenzen befinden, da ansonsten Instabilität ein Problem darstellt."

"Bis das Team eine adäquate Lösung für dieses einzigartige Problem gefunden hat, wird sich der Test auf der Xbox One weiterhin verzögern. Das Team arbeitet jedoch intensiv an einer Lösung, um die Xbox-One-Version so schnell wie möglich testen zu lassen. Bis dahin laufen Demo-Phasen weiterhin ausschließlich auf dem PC-Build."

Hoffentlich können 343 Industries das Problem möglichst bald lösen, damit wir die etwas traurige, aber wunderbare Geschichte über die tapferen Spartaner des Noble-Teams und ihre frühe Begegnung mit der Allianz erneut erleben können.