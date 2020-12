Master Chief Collection bringt auf PC mehr Halo-Spieler zusammen, als Halo 3 damals auf Xbox 360

You're watching Werben

Halo hat seine Wurzeln auf der Xbox, doch die ersten beiden Titel wurden schon damals auf dem PC veröffentlicht. Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach, Halo 4 und Halo 5: Guardians haben die PC-Gemeinde großzügig übergangen und waren (das neueste Kapitel ist noch immer nicht auf dem Computer verfügbar) lange Zeit ausschließlich für die Xbox-Konsolen bestimmt. Seit der Einführung von Halo: The Master Chief Collection wandelte sich das allerdings.

Anstatt alle Spiele auf einmal auf den PC zu bringen, stellte 343 Industries sicher, dass die alten Games auch ordnungsgemäß auf der modernen Hardware funktionieren würden. Obwohl das ganz schön viel Zeit gekostet hat, scheinen viele PC-Spieler für die schrittweise Integration Geduld aufgebracht zu haben, teilt die Studioleiterin Bonnie Ross nun auf Halo Waypoint mit. Im Entwickler-Blog schreibt sie, dass die Kollektion mehr neue Halo-Spieler auf die Serie aufmerksam gemacht hat, als es Halo 3 im Jahr 2007 gelang:

"Während dieser Zeit haben wir fünf Spiele als Teil von Halo: The Master Chief Collection auf dem PC gestartet, was dazu führte, dass mehr neue Spieler in das Franchise aufgenommen wurden als mit Halo 3. Außerdem hat das Team eine Menge Arbeit in die optimierten Konsolenversionen für Xbox Series X|S investiert, sowie zahlreiche von der Community angeforderte Funktionen auf allen Plattformen veröffentlicht. Und nächstes Jahr werden weitere MCC-Inhalte verfügbar sein!"

Nach dem sehr schwierigen Start im Jahr 2014 hat sich Halo: The Master Chief Collection dank der großen Anstrengungen vom Team bei 343 Industries zu einer stattlichen Sammlung weiterentwickelt, die wir euch allen nur wärmstens ans Herz legen wollen. Die PC-Spiele laufen auf modernen Computern natürlich besser als auf den alten Maschinen und deshalb wundert es uns nicht wirklich, dass die Sammlung mehr Aufmerksamkeit erregt als die Originale.

You're watching Werben

Quelle: Gamingbolt.