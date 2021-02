Master Chief Collection bekommt neue Halo-3-Karte und Browser zum Suchen von Custom-Games

You're watching Werben

In einem Artikel besprach 343 Industries vor kurzem neue Entwicklungen für Halo: The Master Chief Collection. Ab dem 18. Februar soll es in der Kollektion eine Suchoption für benutzerdefinierte Spiele geben und Halo 3 wird eine Mehrspielerkarte erhalten, die aus dem bereits gestrichenen Free-to-Play-Spiel Halo Online stammt.

Halo 3 wurde 2007 veröffentlicht, neue Karten sind zuletzt 2009 mit dem DLC "Mythic II Map Pack" nachgereicht worden. Die neue Karte, die man nur in der Master Chief Collection spielen kann, stammt aus dem kostenlos spielbaren Halo Online, das 2015 abgebrochen wurde. Im neuen Update stehen ansonsten noch technische Anpassungen für Konsolenspieler bereit, die sich zum Beispiel über Unterstützung von Maus- und Tastatur freuen dürfen. Sie erhalten zudem die Option, ihr Sichtfeld genauer anzupassen. Neue Anpassungsmöglichkeiten und erweiterte Audioeinstellungen runden das Paket ab.

In diesem Menü könnt ihr ab dieser Woche nach speziellen Inhalten suchen.