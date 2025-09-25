Massiver Drohnenangriff stört 5 dänische Flughäfen nach Shutdown in Kopenhagen

HQ

Erst vor ein paar Tagen erhielten wir die Nachricht, dass der Flughafen Kopenhagen geschlossen wurde, nachdem "große Drohnen in der Gegend geflogen waren". Etwas später erhielten wir auch die Nachricht, dass der Flughafen Oslo den Flugverkehr aussetzte, nachdem Drohnenaktivitäten festgestellt wurden. Nun erzwangen nicht identifizierte Drohnen die vorübergehende Schließung mehrerer Flughäfen in Westdänemark, darunter wichtige Drehkreuze in Aalborg und Billund, nachdem sie über Nacht in Sperrzonen gesichtet worden waren. Weitere Sichtungen wurden in der Nähe von Esbjerg, Sonderborg und dem Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup gemeldet, auf dem sich dänische Kampfflugzeuge befinden. Der Vorfall folgte auf eine ähnliche Störung in Kopenhagen Anfang der Woche, die von den Beamten als der bisher schwerwiegendste "Angriff" auf die kritische Infrastruktur bezeichnet wurde. Die dänischen Minister werden sich in einer Pressekonferenz mit der Situation befassen, da die Spekulationen über mögliche Verbindungen zu größeren europäischen Drohnenangriffen zunehmen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!