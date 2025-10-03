Massiver Brand trifft Chevrons Raffinerie in Los Angeles

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass am späten Donnerstagabend in der Chevron-Raffinerie El Segundo ein Großbrand ausgebrochen ist, der Flammen und dichten Rauch in die Skyline von Los Angeles geschickt hat. Der Brand ereignete sich in der Kerosinumwandlungsanlage der Anlage, wobei alle Arbeiter erfasst wurden und keine Verletzten gemeldet wurden. Rettungsteams dämmten das Feuer schnell ein, und die Behörden bestätigten, dass es keine Evakuierungsbefehle gab, obwohl einige Anwohner gebeten wurden, in ihren Häusern zu bleiben. Die Ursache des Feuers wird noch untersucht, und die Beamten prüfen mögliche Auswirkungen auf die Kerosinversorgung in der Region. Die Raffinerie, die als Chevrons El Segundo-Raffinerie bekannt ist, produziert einen erheblichen Teil des südkalifornischen Kraftstoffs. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!