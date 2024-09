Massive wird die obligatorischen Abschnitte "Stealth" und "Sofortiges Scheitern von Missionen" in Star Wars Outlaws mit einem Patch beheben

HQ

Wenn du bereits Star Wars Outlaws ausprobiert hast und an der Seite von Kay Vess und Nix durch den Outer Rim einer "weit, weit entfernten Galaxie" in ein Weltraumabenteuer eingetaucht bist, musstest du wahrscheinlich schon unter dem strafenden Stealth-System leiden. Star Wars Outlaws sticht als einer der besten Einblicke in das Star Wars-Universum nach den Originalfilmen hervor, aber es gibt bestimmte Systeme, die zu echten Mauern des Fortschritts geworden sind und mehr als einen Spieler dazu gebracht haben, das Handtuch zu werfen.

Dies ist bei Stealth der Fall, das bereits in den ersten Abschnitten des Spiels Ihre Geduld auf die Probe stellen kann, mit seiner übertriebenen "Bestrafung" und der unberechenbaren Feind-KI, die Sie dazu bringt, den Abschnitt immer wieder zu spielen. Wir bei Gamereactor haben immer noch Albträume davon, so sehr, dass wir einen Leitfaden veröffentlicht haben, damit sich niemand sonst dieser Qual stellen muss.

Während eines Interviews mit GamesRadar räumte der Creative Director des Spiels, Julian Gerighty (der mit der Bewertung auf Metacritic nicht allzu zufrieden war ), ein, dass das sofortige Scheitern in diesen frühen Abschnitten des Spiels zu hart und unbeabsichtigt war, und verspricht sogar, es in einem kommenden Patch zu beheben.

"Ihr denkt wahrscheinlich an eine der ersten Missionen in Mirogana, die unglaublich anstrengend ist, und für mich ist das ein Fehler, und das ist etwas, woran wir arbeiten werden, um es zu verbessern. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, den Fail-Zustand vollständig zu beseitigen, aber ich denke, es gibt Millionen von niedrig hängenden Früchten, bei denen wir es so viel angenehmer und verständlicher machen können."

"Wir wollen einfach nicht, dass es sich unfair anfühlt. Und heute denke ich, dass es sich unfair anfühlt, und ob Sie es glauben oder nicht, das war nicht unsere Absicht. Das ist eher etwas, das sich in der letzten Woche oder so eingeschlichen hat und das wir bereits für einen Patch korrigieren, der vielleicht in 10 Tagen erscheint."

Es sieht also so aus, als ob diese Art von "Fortschrittswänden" im Spiel des Star Wars Outlaws -Spielers bald viel zugänglicher sein könnten.

Sind Sie auf dieses Problem in Ihrem Spiel gestoßen? Wie finden Sie bisher Star Wars Outlaws ?