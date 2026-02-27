Massive veranstaltet nächste Woche einen 10-jährigen Jubiläums-Stream von The Division

HQ

Es ist fast Zeit, dass Ubisoft ein Jahrzehnt seit der Ankunft von The Division feiert, denn nächste Woche wird ein großer Jubiläumsstream von Massive Entertainment veranstaltet, um diesen wichtigen Meilenstein hervorzuheben.

Das ist etwas, das du dir vielleicht anschauen solltest, wenn du noch ein begeisterter Spieler und Fan der Serie bist, denn es wurde bestätigt, dass dieser Stream der Ort sein wird, an dem der Entwickler neue Updates zum 8. Jahr von The Division 2 teilt und zudem Neuigkeiten zu The Division: Resurgence verbreitet.

Der Ankündigungsbeitrag erklärt, dass dies sich auch auf die geplante vierwöchige Jubiläumssaison für The Division 2 konzentriert, die exklusive und zeitlich begrenzte Items und Features bieten wird.

"Das Team wird euch auch den Weg für The Division 2 zeigen, mit einem Blick auf die bevorstehenden Pläne für Jahrgang 8, einem Update zu den Überlebenden und ein oder zwei Überraschungen.

"Abschließend wird das Division Resurgence-Team frisches Gameplay und große Neuigkeiten vorstellen, sowie Details darüber, wie man exklusive Belohnungen sichert."

Der Startzeitpunkt des Events ist für 17:00 GMT/18:00 MEZ am 3. März festgelegt, und wenn du mehrere Stunden einschaltest, kannst du verschiedene Gegenstände sichern, die du im Spiel verwenden kannst, wobei die erforderliche Zeit und die Belohnungen unten hervorgehoben werden.