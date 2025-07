HQ

Zum ersten Mal seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine seit mehr als drei Jahren kam es zu Massenprotesten gegen Präsident Wolodymyr Selenskyj, nachdem das ukrainische Parlament einen Gesetzentwurf verabschiedet hatte, der dem Generalstaatsanwalt die volle Aufsicht über das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAPO), zwei Antikorruptionsbehörden, überträgt.

Das Ergebnis dieses Gesetzes, das am Dienstag dank der absoluten Mehrheit Selenskyjs schnell verabschiedet wurde, wird die Befugnisse der beiden Organe verringern, da es der Regierung mehr Kontrolle gibt, ein Schritt, der den Traum vom Beitritt zur Europäischen Union in weite Ferne rücken wird. Die EU hat erklärt, dass die Ukraine strenge Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung ergreifen muss, und dieses Gesetz, das der Regierung mehr Kontrolle gibt (der Staatsanwalt wird vom Präsidenten ernannt), untergräbt die bisherigen Bemühungen.

Deshalb versammelten sich am Dienstag Hunderte von Menschen in Kiew, Lwiw, Dnipro und Odessa, um zu protestieren. NABU und SAPO, die nach der Euromaidan-Revolution und der Revolution der Würde im Jahr 2014 gegründet wurden, um die Korruption in der ukrainischen Regierung zu bekämpfen, werden jetzt nutzlos sein, sagen die Demonstranten. Einer von ihnen trug ein Plakat mit der Aufschrift "Wir haben Europa gewählt, nicht Autokratie".

In der täglichen Fernsehbotschaft vom Dienstagabend sagte Selenskyj, das Gesetz sei erlassen worden, um die beiden Agenturen von "russischem Einfluss" freizusprechen, und versicherte, dass beide Agenturen weiterhin arbeiten würden. Am Montag verhafteten die ukrainischen Behörden zwei ihrer Mitarbeiter unter dem Verdacht, für russische Geheimdienste zu arbeiten.