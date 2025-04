Massive Köpfe kommen diese Woche in Giant-Size Brain Blast zu Marvel Rivals

HQ

Marvel Rivals führt diese Woche einen verrückten neuen Spielmodus namens Giant-Size Brain Blast ein. Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, macht der neue Spielmodus im Wesentlichen nur den Kopf eines jeden massiv, während sein Körper auf einer normalen Größe bleibt.

Leider ist dies keine seltsame Art, den großköpfigen MODOK in Marvel Rivals einzuführen, aber es fügt ein neues Emote nur für das Spielen des neuen Spielmodus und Event-exklusive Titel hinzu, wenn du dich darauf einlässt und dich in die Bestenliste einschlägst.

Das Giant-Size Brain Blast-Event beginnt später in dieser Woche, am 25. April. Wenn du einen kleinen Vorgeschmack darauf werfen möchtest, wie dein Lieblingsheld oder -bösewicht aussieht, mit einem Kopf, der der Größe seines Egos entspricht, schau dir den Trailer unten an: