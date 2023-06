Massive arbeitete "jeden Tag, jede Woche, mit genau den Experten, die die Filme machen", während er Avatar: Frontiers of Pandora schuf

HQ

Jede einzelne Person, die die Filme gesehen hat, hat ihre eigene Meinung darüber, was Avatar besonders macht. Seien es die visuellen Effekte, die Handlung, die Darbietungen, die Art und Weise, wie modernste Technologie verwendet wird, um Szenen zu filmen, die Liste geht weiter. Aber der einzige Bereich, in dem sich alle einig sind, ist, dass James Camerons Science-Fiction-Universum nahezu unübertroffen ist, wenn es darum geht, seinen Sinn für Wunder zu vermitteln und eine Geschichte durch seine Umgebung zu erzählen.

Unnötig zu erwähnen, dass Ubisoft und Massive Entertainment in diesem Fall eine Menge zu tun haben, wenn sie uns eine interaktive Version von Pandora in Avatar: Frontiers of Pandora geben, da dieses Spiel uns in einen neuen Teil des Planeten (oder Mondes, wenn wir pedantisch sind) führt, einen Ort mit neuer Flora und Fauna. Mit neuen Spezies, denen wir begegnen können, und mehr, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, uns mit Creative Director Magnus Jansén zu treffen, um zu erfahren, wie Massive an den Aufbau eines neuen Kontinents herangegangen ist, der dem Avatar-Universum immer noch treu bleibt.

HQ

"Das sind große Fußstapfen, die es zu füllen gilt. Etwas zu tun, das in den Kanon von Avatar passt und es wert ist, in den Kanon aufgenommen zu werden", sagte Jansén, als er gefragt wurde, wie er einen neuen pandoranischen Kontinent voller Leben erschaffen könnte. "Aber wir haben die Experten, die uns helfen. Es ist eine Co-Kreation. Wir arbeiten jeden Tag, jede Woche, mit genau den Experten zusammen, die die Filme machen. Wir arbeiten mit dem Kostümbildner, wir arbeiten mit dem Kreaturendesigner, mit den Art Directors, und sie sind bei jedem Schritt da, um uns dabei zu helfen, die neuen Regionen, die neuen Biome, die neue Flora, die Fauna, die Charaktere, die Clans und die Kulturen zu erschaffen. Wir haben Hilfe von den Besten. Ich denke, sie sind auch ein bisschen aufgeregt, etwas zu tun, das interaktiv ist."

Wer diese Experten sind, ist das Team von Lightstorm Entertainment, einer Produktionsfirma, die 1990 von James Cameron gegründet wurde. Jansén sprach auch ein wenig darüber, wie es war, mit dieser talentierten Produktionsfirma zu arbeiten und wie sie Massive geholfen haben, Frontiers of Pandora zu erstellen.

"Die Zusammenarbeit mit dem Team von Lightstorm ist sehr hilfreich, weil es eine lebendige Sache ist. Pandora und die Welt von Avatar ist kein alter, ruhender Ort. Es kommen neue Filme heraus, also ist es sehr dynamisch, und es ist fantastisch, zu dieser Dynamik beitragen zu dürfen, völlig neue Geschichten, neue Charaktere und neue Erfahrungen in Avatar zu bringen."

Weitere Informationen zu Avatar: Frontiers of Pandora finden Sie unter Avatar: Frontiers of Pandora Impressionen - Far Cry meets Mirror's Edge?" target="_blank">lest hier unsere aktuelle Vorschau auf das Spiel und spielt es selbst, wenn es am 7. Dezember auf PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen erscheint.