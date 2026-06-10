Massenschießerei in Johannesburg gemeldet, 12 bereits bestätigte Tote

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Es wurde berichtet, dass sich im Raum Johannesburg in Südafrika ein Massenamoklauf ereignet hat; BBC News berichtete, dass 12 Todesopfer bestätigt und weitere neun im Rahmen des Vorfalls verletzt wurden.

Die Schießerei ereignete sich spät am Dienstagabend in der Gegend von Cleveland, und derzeit sucht die Polizei aktiv nach den Verdächtigen, die an der Schießerei beteiligt waren, während eine Fahndung im Gange ist.

Die Schießerei scheint nicht von einer einzelnen Person angeführt worden zu sein, wie es bei diesen tragischen Ereignissen oft der Fall ist, da eine Polizeierklärung besagt, dass ein weißer Toyota Quantum gesehen wurde, wie er "mehr als 10 Verdächtige" in der Nähe einer Tankstelle absetzte, bevor diese Personen eine Wohnsiedlung betraten und auf die Gemeindemitglieder schossen.

Natürlich scheint bei diesem Vorfall mehr zu liegen, als es auf den ersten Blick scheint, was für Südafrika nicht ungewöhnlich wäre, da das Land eine der höchsten Mordraten der Welt mit etwa 60 getöteten Menschen pro Tag aufweist, von denen ein Großteil mit Bandenkriminalität in Verbindung steht.

Die örtlichen Behörden haben außerdem darauf hingewiesen, dass "das Motiv für den Angriff derzeit unbekannt ist und Teil der laufenden Ermittlungen ist".