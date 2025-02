Massenschießerei in einem Lagerhaus in Ohio hinterlässt 1 Tote, 5 Verletzte

HQ

Am Dienstag ereignete sich in New Albany, Ohio, ein tragischer Vorfall, bei dem bei einer Schießerei in einem örtlichen Lagerhaus eine Person ums Leben kam und fünf weitere verletzt wurden. Das New Albany Police Department teilte in einem Bericht mit, dass die Polizei den Schützen, der als Bruce Reginald Foster III identifiziert wurde, festnahm, nachdem er vom Tatort geflohen war, und die Polizei hat bestätigt, dass der Angriff gezielt war.

Die Schießerei ereignete sich bei KDC/One, einem Kosmetikhersteller nordöstlich von Columbus, wo zu diesem Zeitpunkt etwa 150 Mitarbeiter anwesend waren. Die Behörden sind sich über das Motiv noch nicht sicher, obwohl es zuvor keine Berichte über Streitigkeiten gab. Während die Ermittler weiterarbeiten, muss sich die Gemeinde mit den Folgen dieses Ereignisses auseinandersetzen. Nach dem Vorfall haben die lokalen Führer ihre tiefe Trauer zum Ausdruck gebracht und auf den emotionalen Tribut hingewiesen, den solche Gewalt in den Gemeinden fordert.