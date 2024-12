Massenpanik von Menschen hinterlässt Dutzende Tote bei einem Fußballspiel in Guinea

HQ

Tragödie in Guinea Conakry nach einer Massenpanik bei einem Fußballspiel in Nzérékoré hinterlässt Dutzende Tote. In der zweitgrößten Stadt des Landes fand ein Fußballspiel zwischen Nzérékoré und Labé zu Ehren des Präsidenten Mamady Doumbouya statt, der nach einem Putsch im Jahr 2021 an die Macht gekommen war.

Doch nachdem die Fans mit einer Entscheidung des Schiedsrichters nicht einverstanden waren, begannen sie, Steine und Gegenstände zu werfen und auf das Spielfeld einzudringen. Die Polizei kam und setzte Tränengas gegen die wütende Menge ein, was dazu führte, dass Tausende von Zuschauern versuchten, aus dem Stadion zu fliehen. "Angefangen hat alles mit einer umstrittenen Entscheidung des Schiedsrichters. Dann drangen die Fans auf das Spielfeld ein", sagte ein Zeuge.

Vorläufig beläuft sich die von den Behörden angegebene Zahl auf 56 bestätigte Tote, aber einige lokale Medien sprechen von "Hunderten". Nach Angaben von Ärzten, die von AFP zitiert wurden, gab es Leichen, die "in Krankenhäusern aufgereiht waren, so weit das Auge reicht" oder sogar "in den Fluren lagen".

Der Internetzugang in der Region wurde eingeschränkt, wie ein lokaler Journalist berichtete, der von der BBC kontaktiert wurde. Guineas Premierminister Bah Oury hat sein Beileid ausgesprochen und um Ruhe gebeten, während lokale Medien befürchten, dass die Zahl der Todesopfer höher sein könnte.

Diese Art von ehrenvollen Sportveranstaltungen sind in der westnafrikanischen Nation üblich, trotz der Kritik der Oppositionsparteien, die in diesen Veranstaltungen einen Versuch sehen, Doumbouyas "illegale und unangemessene Kandidatur" zu legitimieren, wie es in Al Jazeera hieß.