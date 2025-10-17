Massenpanik bei Beerdigung von Raila Odinga hinterlässt Dutzende Verletzte

HQ

Das könnte Sie interessieren: Raila Odinga, kenianische Polit-Ikone, stirbt im Alter von 80 Jahren.

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass bei einem Ansturm auf das Staatsbegräbnis des kenianischen Oppositionellen Raila Odinga eine Reihe von Menschen verletzt wurden, als Trauernde nach vorne eilten, um seinen Leichnam im Nyayo-Stadion zu sehen. Die Zeremonie zog eine riesige Menschenmenge an, die weiße Taschentücher schwenkte und Vuvuzelas blies, um den altgedienten Führer zu ehren, der für seinen jahrzehntelangen Aktivismus und seine wechselnden politischen Allianzen bekannt ist. Wir haben auch die Nachricht erhalten, dass Sicherheitskräfte in großer Zahl eingesetzt wurden, nachdem es zuvor bei Public Viewings zu Unruhen gekommen war. Odinga, der einst als Premierminister diente und mehrfach für das Präsidentenamt kandidierte, starb Anfang dieser Woche in Indien und wird am Sonntag in seinem ländlichen Haus beigesetzt. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!