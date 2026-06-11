Massenentlassungen bei Ubisoft: 380 Mitarbeiter betroffen und zwei Studios geschlossen

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Wir berichteten kürzlich über einen Bloomberg-Artikel, der nahelegt, dass im Juli große Entlassungen bei Xbox erwartet werden, was auch zur Schließung eines Studios führen könnte. Leider sind sie jedoch nicht die Einzigen, die gezwungen sind, diesen Schritt zu gehen; das kämpfende Ubisoft befindet sich in derselben Situation.

Insider Gaming berichtet nun, dass bis zu 380 Personen voraussichtlich ihren Job verlieren werden, da mehrere Ubisoft-Studios gezwungen sind, sich zu verkleinern. Zu den Betroffenen gehören Ubisoft Barcelona, Ubisoft San Francisco und das Rainbow Six: Siege-Team – aber Ubisoft Winnipeg und Ubisoft Belgrad sind am stärksten betroffen, da sie komplett schließen.

In einem internen Memo schreibt das Management von Ubisoft:

"In den vergangenen Monaten hat Ubisoft seine Organisation weiterentwickelt, um die Arbeitsweise zu vereinfachen, die Kostenbasis zu reduzieren und das Unternehmen langfristig zu stärken. Diese Entscheidungen spiegeln auch Anpassungen des Aktivitätsniveaus nach den jüngsten Portfolio-Überprüfungen wider."

Wir hoffen sehr, dass alle Betroffenen so schnell wie möglich neue Jobs finden und dass Ubisoft sich tatsächlich erholt und zu dem erfolgreichen Riesen wird, der es einmal war.