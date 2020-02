Mass-Effect-Skins dank DLC-Pack wieder in Minecraft erhältlich

Bereits 2014 veröffentlichte Mojang das sogenannte "Mass Effect Mash-Up Pack" in der Xbox-One-Version von Minecraft. 36 Skins der beliebtesten Charaktere, wie Liara, Garrus und natürlich Commander Shepard, wurden darin angeboten und es traf auf großes Interesse der Spieler. Jetzt hat Mojang beschlossen, dieses DLC erneut zu veröffentlichen - nur diesmal auf allen aktuellen Plattformen. Spieler auf PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One, sowie die Smartphone-Nutzer sind damit gemeint. Ihr zahlt 990 Minecraft-Münzen für die Ergänzung (knapp 8 Euro) und könnt anschließend mit euren Freunden zusammen in Erinnerungen schwelgen - falls die schon alt genug sind, um die Sci-Fi-Soap gespielt zu haben.

You watching Werben