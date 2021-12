Mass Effect Legendary Edition: Ashley und Kaidan bei den Spielern beliebter als Garrus

HQ

In der Mass-Effect-Serie könnt ihr euch aus verschiedenen Spezialisten ein intergalaktisches Squad zusammenstellen, das gefährliche Missionen übernimmt. Die Sci-Fi-Reihe hat jede Menge ikonischer Charaktere, doch laut EA wollen die Spieler diese Vielfalt gar nicht so sehr, wie man vielleicht denken könnte. Der Publisher verrät uns, dass sich die Spieler von Mass Effect Legendary Edition am liebsten von den menschlichen Begleitern Ashley und Kaidan Rückendeckung geben lassen.

Diese beiden Herrschaften sind die mit Abstand uninteressanten Figuren im Spiel, deshalb wundern wir uns sehr über das Ergebnis. Welche Kriterien für EA ausschlaggebend waren, um zu dieser Rangliste zu gelangen, ist nicht bekannt, deshalb vermuten wir (und hoffen auch ein bisschen darauf), dass vor allem Spieldaten von Leuten verwendet wurden, die das Rollenspiel nie beendet, sondern nur die frühen Abschnitte gespielt haben. Wie auch immer, hier sind die beliebtesten Charaktere von Mass Effect Legendary Edition:



Kaidan Ashley Garrus Tali Wrex Liara



HQ