Mass Effect: Das Brettspiel - Priority Hagalaz

Ich bin ein großer Fan der ersten beiden Mass Effect Spiele. Ich erinnere mich, wie ich vor dem Fernseher saß und Shepard und seinen Kumpels zusah, wie sie in den langsamsten Aufzügen der Welt auf und ab fuhren. Es fühlte sich also ein bisschen wie eine Reise in die Vergangenheit an, um Shepard, Wrex, Garrus, Liara und Tali wiederzusehen, aber um ehrlich zu sein, und das solltet ihr in einer Rezension lesen, bin ich mit geringen Erwartungen in dieses Abenteuer gegangen.

Mass Effect geht es mir um Beziehungen, Dramen, epische Schlachten und Entscheidungen mit großen Konsequenzen. Wie übersetzt man das in ein Brettspiel, das dem Namen "Mass Effect" gerecht wird? Modiphius ging einen anderen Weg und bietet stattdessen kleine Momente der Weltraumoper, in denen der Fokus mehr oder weniger ausschließlich auf der Handlung liegt. Es gibt sicherlich erzählerische Elemente, die das Erlebnis aufpeppen - ich meine, es gibt ein ganzes Büchlein namens Narrative Book. Es ist auf keinen Fall schlecht geschrieben oder zu dünn, aber es ist bei weitem nicht genug, um Mass Effect: The Board Game - Priority Hagalaz zu einem Gloomhaven -artigen Epos zu machen, das dich und deine Freunde ein Jahr lang beschäftigen wird. Nein, hier gibt es Bang, Boom, schnelle Action und sehr unterhaltsame Action, die sich wirklich anfühlt und atmet Mass Effect und durch Lore und Geschichten das gewisse Extra an Würze bekommt.

Shepard, Garrus, Wrex, Tali und Liara.

Die Erwartungen können nicht so hoch sein, dass man denkt, dass es die ganze Seele von Mass Effect enthalten wird, wenn es ein relativ billiges Spiel ist. Es ist, was es ist, und wenn Sie darauf stehen, werden Sie ein wirklich angenehmes Spiel finden. Wie bei Gloomhaven: Jaws of the Lion und Sleeping Gods finden Sie in der Box kein richtiges Spielbrett. Das Board ist ein Buch, in dem du die Seiten umblätterst, wenn du in der Kampagne vorangekommen bist. Es ist extrem flexibel und benötigt nur wenig Platz und beschleunigt zudem den eigentlichen Spielstart. Sechs Miniaturen mit den oben genannten Charakteren, von denen zwei Commander Shepard sind - sowohl die männliche als auch die weibliche Version. Die Feinde kommen in Form von kleinen Pappplättchen und es gibt viele davon. Das Boxen und die Organisation ist auch nichts, was ich als Pluspunkt hervorheben würde, denn es gibt ein paar zu viele kleine Zip-Beutel und es ist schwierig, den Überblick über den Inhalt zu behalten. Aber es funktioniert und es ist keine Katastrophe und hindert mich nicht daran, Spaß zu haben.

Der Karton in Form eines spiralgebundenen Buches - glatt und gut.

Die Kampagne funktioniert, indem sie eine Geschichte bietet, in der du entweder den guten oder den schlechten Weg gehst, schließlich an verschiedenen Orten landest und auf der nächsten Karte unterschiedliche Bedingungen hast. Es gibt nicht mehr als vier oder fünf Missionen, bevor du das Abenteuer abgeschlossen hast, aber da du tatsächlich verschiedene Wege einschlagen kannst - Vorbild oder Abtrünniger, genau wie im Videospiel - kann eine Wiederholung eine völlig andere Erfahrung bieten. Die Charaktere sind auch eindeutig Nischencharaktere, wobei Wrex hineingehen und schlagen und kämpfen will, Garrus aus der Ferne schießen will und Tali Türen und Roboter hackt. Nichtsdestotrotz hat Modiphius die Essenz der Action als Teil des Originals gefunden und sie in eine sehr zugängliche und unterhaltsame Reise übersetzt.

Ist es zugänglich? Ja, dies ist keine fortgeschrittene Geschichte und das muss es auch nicht sein, damit es ein gutes Brettspiel mit relativer Tiefe ist. Das Spiel wird auf genau die gleiche Weise gespielt, egal ob Sie alleine oder zu viert spielen. Man hat immer vier der Charaktere auf dem Tisch und der erste Spieler würfelt zwölf, wählt drei aus und trifft mit ihnen verschiedene Entscheidungen, und dann gehen die restlichen Würfel an den nächsten Spieler und dann an den nächsten, bis sie fertig sind und jeder seine Runde gespielt hat. In jeder Runde ziehst du eine gegnerische Karte, die anzeigt, was der Feind tut, und thematisch kann es sich etwas seltsam anfühlen, wenn plötzlich ein Feind hinter deinem Rücken auftaucht. Aber wenn du einen Feind tötest, erhältst du XP und kannst ein kleines Kästchen auf der Charakterkarte ankreuzen, um schließlich aufzusteigen und neue Fähigkeiten freizuschalten. Plündern, rennen, schießen, etwas tun, was die Mission erfordert, und dann das Gleiche (irgendwie) auf der nächsten Karte wieder tun. Ja, es ist ein bisschen repetitiv, aber wie ich bereits erwähnt habe, funktioniert der narrative Teil so gut und die Mechanik passt hervorragend zu einem Mass Effect Spiel, und alles in allem hätte ich nichts dagegen, es noch einmal zu machen.

Das Regelwerk hätte etwas besser sein können.

Allerdings ist das Regelwerk anfangs etwas verwirrend. Es scheint nicht logisch zusammengestellt zu sein und könnte etwas Arbeit gebrauchen. Hoffentlich ist das etwas, woran Modiphius für den nächsten Druck arbeiten kann. Aber wenn man das Ganze einmal verstanden hat, ist es gar nicht mehr so kompliziert, aber mit einem guten Regelwerk kann man das vermeiden und die Spieler schneller und flüssiger loslegen lassen.

Sobald du den Krieg beendet und die letzte Mission abgeschlossen hast, kannst du einfach von vorne anfangen. Genialerweise müssen Sie nur einige Punkte und Linien löschen, die Sie mit dem ausgefallenen Whiteboard-Stift erstellt haben. Wenn es eine Sache gibt, die Mass Effect: The Board Game - Priority Hagalaz ist, dann ist es glatt und leicht zu erlernen. Bei einem solchen Namen mag es schwer zu glauben sein, aber es ist eine Tatsache. Wenn du mit den richtigen Erwartungen in dieses Spiel gehst oder zumindest bereit bist, etwas anderes als das Ganze von Mass Effect in einer kleinen Box zu erleben, wirst du auf jeden Fall Spaß daran haben. Es ist keineswegs perfekt, aber es lohnt sich auf jeden Fall, einen relativ kleinen Geldbetrag dafür auszugeben.