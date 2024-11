Mass Effect bekommt eine TV-Serie auf Amazons Prime Video

HQ

2021 war ein sehr interessantes Jahr für Fans von allem, was im Mass Effect-Universum spielt. Henry Cavill entfachte das Feuer, indem er scheinbar andeutete, dass er in einem Mass Effect-Spiel, einem Film oder einer TV-Serie mitspielen würde. Dann, neun Monate später, erfuhren wir, dass Amazon eine TV-Serie machen wollte. Seitdem ist es ruhig geworden... Bis jetzt.

Variety enthüllt, dass Amazon mit der Arbeit an einer TV-Serie begonnen hat, die im Mass Effect-Universum spielt, und dass Fast 9-Autor Daniel Casey mit dem Schreiben des Projekts beauftragt wurde.

Dennoch lässt die Tatsache, dass BioWare sein Wort gehalten hat, dass der N7 Day in diesem Jahr ziemlich gewöhnlich war, indem es nur einige Mass Effect-Rüstungen zu Dragon Age: The Veilguard gebracht hat, so aussieht es, als müssten wir eine ganze Weile auf offizielle Neuigkeiten über die Handlung, die Schauspieler und dergleichen warten, so dass ihr in der Zwischenzeit genügend Zeit hattet, The Expanse zu sehen/erneut anzusehen.

Hoffst du, dass die TV-Serie eine Adaption der Mass Effect-Spiele ist oder etwas anderes? Wenn ersteres, wer sollte Shepard, Liara und andere geliebte Charaktere spielen?