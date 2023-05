Mass Effect: Andromeda konzentriert sich auf "Quantität vor Qualität", sagt BioWare-Veteran

HQ

BioWare-Veteran und Direktor von Mass Effect: Andromeda, Mac Walters, hat sich ausführlicher mit dem Spiel befasst und wie den Entwicklern gesagt wurde, dass ein "Quantität vor Qualität"-Ansatz für Inhalte funktionieren würde.

Im Gespräch mit Eurogamer sagte Walters: "Im Nachhinein hätten wir wahrscheinlich einfach den Umfang reduzieren und das umsetzen sollen, was wir konnten, um die Qualität sicherzustellen. Aber wir befanden uns auch in einer seltsamen Phase in der Branche, in der viele Leute sagten, Quantität sei Qualität, also machten wir uns intern ein wenig die Illusion, dass es in Ordnung ist, wenn es vielleicht nicht so ausgefeilt ist wie [Mass Effect 3] - es ist größer und es gibt hier mehr zu tun, und es gibt mehr zu tun. Und wir kamen an einen Punkt, an dem die Leute sagten: 'Nein, das ist nicht in Ordnung.' Oder zumindest: "Es ist nicht in Ordnung für Ihr Franchise". Und das ist in Ordnung, das ist eine Lektion, die wir gelernt haben."

Walters wünscht sich jedoch immer noch, dass es eine zweite Chance für Andromeda gegeben hätte, da er glaubt, dass BioWare dort die Früchte seiner Arbeit viel besser hätte zeigen können.

"Ich wünschte nur, wir hätten dann einen zweiten machen können, denn dann hätte man diesen Schliff wirklich gesehen, genau wie wir es von [ME1] bis [ME2] auf der ursprünglichen [Trilogie] getan haben", sagte er. "Hätten wir eine Andromeda 2 ausgeliefert, wären wir mir hundertprozentig sicher, dass wir all die Dinge, die die Leute angesprochen haben, verbessert hätten und uns dann auch auf die innovativen Dinge konzentriert hätten, die wir zu tun versuchten."

Hättest du eine Mass Effect: Andromeda 2 sehen wollen?