Mass Effect 4 wird mit der Unreal Engine entwickelt

Die ursprüngliche Mass-Effect-Trilogie wurde in der Unreal Engine 3 entwickelt, doch für Mass Effect: Andromeda wählte Bioware EAs hauseigene Frostbite-Engine. Alte Assets mussten von Hand angepasst werden, was viel Zeit kostete und nicht verhindern konnte, dass das Game in einem problematischen Zustand veröffentlicht wurde. Im kommenden Spiel der Sci-Fi-Reihe kommt erneut die Unreal Engine zum Einsatz, die Anfang des Jahres auch für Mass Effect Legendary Edition verwendet wurde.

Der Bioware-Produzent Brenon Holmes schrieb am Wochenende auf einer Social-Media-Plattform seiner Wahl: "Bioware stellt talentierte Programmierer mit UE4/5-Erfahrung ein! Kommt, werdet Teil unseres Teams und arbeitet mit uns am nächsten Mass-Effect-Spiel!" Wozu die Unreal Engine 5 theoretisch fähig ist, unterscheidet sich aktuell noch sehr von dem, was Entwickler in einer realen Umgebung mit ihren Projekten umsetzen können und daher ist diese Information für die meisten von uns ohne Relevanz.