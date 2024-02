Mass Effect 4 noch in der Vorproduktion, die Enthüllung von Dragon Age: Dreadwolf könnte für den Sommer angesetzt sein

HQ

Gestern wurden wir auf einige erhebliche Entlassungen bei EA aufmerksam gemacht. Rund 670 Menschen haben ihren Job verloren, und einige Projekte wurden gestrichen, namentlich der mandalorianische Ego-Shooter, an dem Respawn arbeitete.

Bei BioWare sieht es so aus, als würde das Schiff wie vorgesehen weiterfahren. Das nächste Mass Effect-Spiel befindet sich noch in der Vorproduktion, also mach dir keine Hoffnungen auf Neuigkeiten. Der Fokus liegt derzeit auf Dragon Age: Dreadwolf, das laut IGN diesen Sommer enthüllt werden könnte.

Eine Veröffentlichung soll auch in diesem Jahr vorläufig erwartet werden, so dass wir hoffentlich in diesem Sommer etwas Substanzielles von BioWare sehen werden. Auf jeden Fall werden wir noch Jahre vom nächsten Mass Effect entfernt sein, das so wie es aussieht im Jahr 2029 erscheinen könnte.