Maskierter Fan sabotiert den VAR in Teil 2. Bundesliga-Spiel, wobei der Monitor vor einem Elfmeter-Check ausgesteckt wurde

Ein Fußballspiel in 2. Die Bundesliga zwischen Preussen Münster und Hertha Berlin, die mit einer 1:2-Niederlage für die Heimmannschaft Munster endete, wurde Ziel einer "Sabotage", als ein maskierter Mann den VAR-Monitor auf dem Spielfeld abzog, wodurch der Schiedsrichter einen Elfmeter nicht überprüfen konnte.

Der Vorfall ereignete sich am Ende der ersten Halbzeit. VAR-Schiedsrichterin Katrin Rafalski rief den Feldschiedsrichter Felix Bickel an, um einen möglichen Elfmeter für Hertha zu überprüfen. Aber der Monitorbildschirm funktionierte nicht. Nach Beratung wurde entschieden, dass die Entscheidung des VAR-Raums erhalten bleibt, und Hertha erhielt einen Elfmeter, der zum ersten Tor des Spiels verwandelt wurde. Hertha gewann das Spiel später mit einem Tor in der 93. Minute.

Preussen Munster sagte später, dass es ein maskierter Zuschauer aus dem Fanbereich war, der den Monitor absteckte und illegal das Spielfeld betrat. "Preussen Munster bedauert den Vorfall und wird alles in seiner Macht Stehende tun, um die Täter(n) zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen", sagte der Club und fügte hinzu, dass Maßnahmen ergriffen wurden, um ähnliche Vorfälle zu verhindern.

Laut lokalen Medien war es eine geplante Aktion, bei der die Fans ein Banner mit der Aufschrift "Zieht den Stecker bei VAR" zeigten.