Masken sind das Thema der neuesten Kampfpatrouillen von Warhammer

HQ

Es ist immer schön, eine frische Kampfpatrouille auf den Markt zu bringen, denn sie ist eine der wenigen Möglichkeiten, wie man in Warhammer 40.000 ein bisschen mehr für sein Geld bekommen kann. Das Sortiment wurde um zwei Neuzugänge erweitert: Die Harlekine und das Todeskorps des Krieges erhalten ihre eigenen bulligen Boxen.

Als kleine, schnelle und elitäre Armee enthält die Harlekins-Box nur 11 Miniaturen, aber vier davon sind Fahrzeuge. Du erhältst eine sechsköpfige Harlekin-Truppe mit einem Solitär als Anführer sowie einem Himmelsweber, einem Sternenweber und einem Leerenweber.

Wie bei jeder Militarum-Box bekommst du im Death Korps of Krieg Combat Patrol viel mehr Männer. Zehn Soldaten des Todeskorps geben dir einige Leichen, und ein sechsköpfiger Kommandotrupp kann sie führen. Fünf Todesreiter-Kavallerie können in die dicksten feindlichen Linien vordringen, und ein Trupp schwerer Waffen sprengt jeden, der noch auf dem Feld ist. Wirklich eine ganze Reihe von Truppen, die in jede Militarium-Armee passen können. Für den Aufbau einer Armee scheint die Krieg-Box etwas besser zu sein, da man mit ein paar dieser Boxen mehr von dem bieten kann, was man in einer Armee braucht.

Beide Kampfpatrouillen werden später in diesem Jahr erscheinen, und wir werden die Community-Seite von Warhammer im Auge behalten, um zu sehen, wann die Vorbestellungen fallen.

Werbung: