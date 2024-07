Maserati kündigt elektrisches Schnellboot an

HQ

Die elektrische Bewegung im Automobilbereich hat im Marinesektor im Allgemeinen keine große Delle hinterlassen. Ob dies daran liegt, dass elektrische Batterien nicht in der Lage sind, deutlich größere Schiffe über einen längeren Zeitraum mit Strom zu versorgen, dass sie bestimmte Umstände und Einrichtungen zum Aufladen benötigen, oder daran, dass die Menschen wahrscheinlich nicht auf einer elektrisch betriebenen Maschine mitten in einem Gewässer gefangen sein wollen, der genaue Grund ist unklar, aber es ist wahrscheinlich eine Kombination aus all dem und mehr.

Es gibt immer noch einige, die versuchen, die elektrische Marinebewegung zu knacken, und der nächste, der einen Versuch unternimmt, ist Maserati, da die italienische Marke jetzt die Tridente vorgestellt hat, ein vollelektrisches Schnellboot, das in Zusammenarbeit mit Vita Power entwickelt wurde.

Die Tridente behauptet, mit einer Batterie, die auf 252 kWh begrenzt ist, eine Spitzenleistung von 600 PS liefern zu können. Diese Batterie ist in der Lage, die Tridente auf eine Spitzengeschwindigkeit von 40 Knoten und eine Reisegeschwindigkeit von 25 Knoten zu bringen, benötigt aber knapp eine Stunde, um wieder vollständig aufzuladen.

Die Tridente bietet Platz für 10 Personen und verfügt über einen Badebereich mit Dusche und Leiter zum Schwimmen. Es gibt sogar eine geschlossene Kabine mit einer Toilette. Der Tridente ist aus Kohlefaser gefertigt, und was den genauen Preis und das Erscheinungsdatum betrifft, so hat Maserati diese Informationen noch nicht bekannt gegeben.

