Maserati eröffnet neuen Bereich für kundenspezifische Anpassungen

Die Individualisierung ist für die Hersteller von Supersportwagen und Premium-Autos zum Gebot der Stunde geworden, so sehr, dass Aston Martin die Q-Plattform anbietet und Rolls-Royce auch weiterhin maßgeschneiderte und einzigartige Varianten seiner unzähligen Modelle anbietet. Jetzt steigt Maserati mit einer neuen Individualisierungsplattform namens Officine Fuoriseries Maserati in diese Aktion ein.

Diese Plattform ermöglicht es den Nutzern, Autos von den Maserati-Plattformen aus zu individualisieren, und die gesamte Idee wurde durch die Präsentation optimierter Versionen des MC20 Cielo eingeführt. CEO Santo Ficili sprach ebenfalls über die Plattform und fügte hinzu:

"Maserati ist weltweit ein Synonym für italienischen Luxus, und dieses Konzept auf höchstem Niveau zu zelebrieren, bedeutet, die Wünsche der Kunden bei allem, was wir tun, an die erste Stelle zu setzen, insbesondere bei der Schaffung exklusiver Fahrzeuge im Rahmen des Fuoriserie-Programms. Die Liebe zum Detail und die Bedürfnisse derjenigen, die sich für den Kauf eines Maserati entscheiden, ist das, was uns auszeichnet: Mit der neuen Officine Fuoriserie Maserati bieten wir ein zusätzliches maßgeschneidertes Erlebnis, ein neues Kapitel in der Geschichte unserer Marke, um unsere Tradition der Exzellenz in Handwerkskunst und Innovation zu feiern."

Das Anpassungselement dieser Plattform besteht aus zwei Ebenen, wobei die erste Fuoriserie Corse ist, bei der es um eine grundlegendere Anpassung geht, und dann Fuoriserie Futura, bei der es mehr um extreme und maßgeschneiderte Anpassungen geht.

