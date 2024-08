Maserati enthüllt auf der Monterey Car Week einen neuen Supersportwagen

HQ

In zwei Wochen wird Maserati den Vorhang für ein brandneues Supersportwagen-Modell lüften. Dies alles wird zwischen dem 14. und 19. August im Monterey Car Week stattfinden, wobei die Enthüllung von Maserati für den 16. August geplant ist.

Dieses Auto gilt als Teil des MC20-Projekts und soll den "State of the Art of Maserati Performance" repräsentieren. Während Maserati die Informationen über das Auto ziemlich geheim gehalten hat, wurde uns gesagt, dass es in zwei Richtungen gedacht war, "mit der Rennstreckenversion und ihrem Straßenpendant, die in enger Synergie von demselben Team entwickelt wurden, das technologisches Know-how und bestimmte spezifische Komponenten teilt".

Maserati fährt fort: "Die mit Spannung erwartete neue Führungsfigur in der Maserati-Produktpalette wird im Mittelpunkt dieser elektrisierenden amerikanischen Show stehen, die Glamour, Stil, raffinierte Eleganz und eine atemberaubende Auswahl an klassischen und modernen Autos bietet, die die Massen begeistern und die anspruchsvollsten Sammler verzaubern.

"Enthusiasten werden sich vor einem einzigartigen Auto mit einer unverwechselbaren Ästhetik wiederfinden, das sich durch eine breite Palette von Individualisierungsoptionen auszeichnet, mit Details, die typisch für einen Rennwagen sind, ohne den Komfort und die Markenzeichen von Straßenmodellen zu opfern."

Werbung:

Auf dem Bild unten sehen Sie einen Teaser des Fahrzeugs.