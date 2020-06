Masahiro Sakurai traut sich nicht mehr öffentlich darüber zu reden, was er gerne spielt

Super Smash Bros. Ultimate ist bereits randvoll mit tollen Inhalten und verschiedenen Charakteren, und es wird noch mehr kommen. Da das Spiel der mit Abstand erfolgreichste Ableger der Reihe ist, sind viele Augen auf den Chefentwickler Masahiro Sakurai gerichtet und das hat dazu geführt, dass sich der Schöpfer privat einschränken musste. In der neuesten Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins spricht Sakurai darüber, dass er seinen Fans nicht mehr so einfach erzählen könne, was er gerne spielt:

"Normalerweise spiele ich eine Menge Spiele, aber wenn die Leute herausfinden, welche das sind, neigen sie dazu, für Aufsehen zu sorgen. 'Hat Sakurai gerade soundso für Smash bestätigt?!' Diese Missverständnisse verbreiten sich wie ein Lauffeuer, insbesondere in Ländern im Ausland. Ich muss äußerst vorsichtig sein, damit ich auf Twitter nicht darüber schreibe, was ich spiele. Ich muss es auch ablehnen, in Fernsehsendungen oder Programmen aufzutreten, die ein bestimmtes Spiel hervorheben."

Das ist eine unangenehme Seite der medialen Berichterstattung und da fassen wir uns gerne selbst an die Nase und sagen ausdrücklich: Entschuldigung.

Quelle: Nintendo Everything.