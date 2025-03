Masahiro Sakurai ist der Meinung, dass sich japanische Entwickler weiterhin auf typisch japanische Spiele konzentrieren sollten

HQ

Lange Zeit waren japanische Spiele der Goldstandard, wenn es um Videospiele ging, was vielleicht nicht verwunderlich war, wenn man bedenkt, dass es vor allem Nintendo und Sega (und später Sony) waren, die Konsolen zur Verfügung stellten. Irgendwann um die Veröffentlichung der Xbox im Jahr 2001 herum begann sich dies jedoch zu verschieben, und westliche Spiele wurden auf Kosten der japanischen viel verbreiteter.

Dies führte dazu, dass viele japanische Entwickler begannen, Spiele für ein westliches Publikum zu entwickeln, oft mit eher gemischten Ergebnissen, aber seit vielen Jahren hat die japanische Spielewelt wieder Fuß gefasst. Dennoch ist in den letzten Jahren ein neuer Konkurrent aufgetaucht, nämlich China.

Die chinesische Spieleindustrie wächst wie verrückt mit Spielen wie Genshin Impact und Black Myth: Wukong, und in einem Interview mit Entax (via Automaton) wurde Smash Bros-Schöpfer Masahiro Sakurai gefragt, was japanische Entwickler seiner Meinung nach dagegen tun sollten, um relevant zu bleiben. Seine Antwort war etwas, mit dem vermutlich viele sympathisieren werden:

"Es ist nicht wirklich meine eigene Idee, aber als Branchentrend denke ich, dass Japaner weiterhin die Dinge verfolgen sollten, die die Japaner mögen."

Und wer japanische Spiele außerhalb der Landesgrenzen kaufe, wolle es spezifisch japanisch, sagt er:

"Ich denke, dass sie die Einzigartigkeit und den Spaß japanischer Spiele suchen."

Wie siehst du das, sollten sich japanische Spieleentwickler anpassen oder weiterhin Spiele auf ihre Weise entwickeln?