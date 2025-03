Masahiro Sakurai erhält Auszeichnung der japanischen Regierung für seinen Beitrag zur Bildung

HQ

Die Agentur für kulturelle Angelegenheiten der japanischen Regierung hat beschlossen, Masahiro Sakurai offiziell mit dem Art Encouragement Award for New Artists auszuzeichnen. Interessanterweise wurde diese Auszeichnung nicht für seinen Beitrag als Schöpfer der Kirby- oder Super Smash Bros.-Serie verliehen, sondern für seine pädagogische Arbeit an der Spitze seines YouTube-Kanals "Masahiro Sakurai on Creating Games".

Sakurai selbst enthüllte die Auszeichnung und würdigte eine weitere Auszeichnung: den AMD Lifetime Achievement Award. Er scherzte auch darüber, ob ihn das zu einer kulturellen Ikone mache oder nicht.

Obwohl er schon seit einiger Zeit geschlossen ist, enthält der YouTube-Kanal von Masahiro Sakurai unzählige Stunden an Lektionen zur Entwicklung von Videospielen und Arbeitsmethoden vom Meister selbst. Ein Kanal, den Sie, wenn Sie sich dafür interessieren, wie Spiele gemacht werden, egal ob Sie Amateur sind oder sich beruflich damit beschäftigen möchten, hier einen Blick darauf werfen sollten.

Obwohl er diese Auszeichnungen anerkannt hat, wissen wir, dass dies nicht das Ende von Sakurais Karriere ist. Seine Firma Sora, die er mit seiner Frau betreibt, arbeitet seit über zwei Jahren an einem neuen unangekündigten Titel, den wir vermutlich zum ersten Mal auf der Nintendo Switch 2 Nintendo Direct im April sehen konnten.

Was hältst du von Masahiro Sakurais Beitrag zur nächsten Generation von Spieleentwicklern?