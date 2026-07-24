Marvel's Wolverine zeigt in seinem Story-Trailer eine Welt ohne die X-Men

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Wir haben viel Blut und Action gesehen, als Marvel's Wolverine uns zum ersten Mal einen richtigen Blick auf das Gameplay gezeigt hat, aber jetzt haben wir eine viel bessere Vorstellung davon, warum Logan Menschen auf der ganzen Welt zerschneidet. In Marvel's Wolverine kämpft Logan in einer Welt ohne X-Men, in der die Zukunft der Mutanten von ihm und einigen anderen abhängt.

Im Spiel werden Bolivar Trask sowie das weitere Trask Industries unsere Hauptschurken sein. Lady Deathstrike und die Hand werden ebenfalls eine starke antagonistische Präsenz haben, wie wir im untenstehenden Story-Trailer sehen. Unsere Helden sind das unwahrscheinliche Bündnis von Mystique, Sabretooth und Logan, zusammen mit Nathanial Essex und Jean Gray, die sicherstellen wollen, dass Mutanten eine Zukunft in der Welt haben.

Logan befindet sich außerdem auf einer Reise der Selbstentdeckung. Während er mit dem Schicksal der Mutantenart zu kämpfen hat, lastet auch seine Vergangenheit auf seinen Schultern und ein Biest in ihm, das bereit ist, jeden Moment auszubrechen.

Marvel's Wolverine erscheint am 15. September für die PS5.