Marvel's Wolverine startet laut Microsoft im Jahr 2023

Vor etwa einem Jahr kündigte Sony eine neue Marvel-Kollaboration namens Marvel's Wolverine an . Es wurde gesagt, dass es ziemlich früh in der Entwicklung ist, obwohl die Motion-Capture-Arbeiten Anfang dieses Jahres begannen, was darauf hindeutet, dass die Produktion ziemlich weit gekommen ist.

Marvel's Wolverine hat jedoch kein Veröffentlichungsdatum oder sogar ein Veröffentlichungsjahr, und die einzigen Leute, die wissen, wann es ankommen wird, sollten der Entwickler, Insomniac Games und Sony sein. Aber im laufenden Fall mit der britischen CMA über den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft wird nun in einer Datei behauptet, dass das Spiel nächstes Jahr auf den Markt kommt - und das laut Microsoft. In einem Absatz, in dem es um exklusive Titel geht, schreiben sie:

"PlayStation hat auch eine Flut von exklusiven Titeln von Erst- und Drittanbietern, die 2023 veröffentlicht werden sollen, darunter Spider-Man 2, Wolverine, Horizon, Final Fantasy 16 und Forspoken."

Wir wissen nicht, ob Microsoft etwas über Marvels Wolverine weiß oder ob es nur Vermutungen ist, aber unsere vorherigen Schätzungen waren eine Veröffentlichung im Jahr 2024.

Danke GamingBolt