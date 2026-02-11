Marvel's Wolverine scheinbar nicht bei der morgigen State of Play sein

HQ

Mit einer Stunde State of Play-Übertragung, die morgen Abend zu konsumieren ist, könnte man annehmen, dass viele First-Party-PlayStation-Spiele angeboten werden, insbesondere mit dem Fokus auf Projekte, die 2026 anstehen. Also wird Marvel's Wolverine sicher ein Schlüsselspieler sein, oder?

Anscheinend nicht. Auf die Frage, wann wir Marvel's Wolverine wiedersehen werden, erklärte der Entwickler Insomniac Games, dass er sich an seinen Zeitplan "Frühling 2026" hält, was bedeutet, dass der State of Play Mitte Februar überhaupt nicht übereinstimmt.

Vielleicht deutet das darauf hin, dass in ein oder zwei Monaten ein weiterer State of Play stattfinden wird, der Wolverine gewidmet ist, ähnlich wie wir es in der Vergangenheit bei Ghost of Yotei und Borderlands 4 gesehen haben.

So wie es ist, erwarten wir, dass Wolverine irgendwann im Herbst 2026 auf der PS5 erscheint, obwohl dies noch nicht bestätigt ist.