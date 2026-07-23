Marvel's Wolverine Schauspieler studierte tollwütige Hunde, um einen wilderen Logan zu spielen

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Wolverine-Star Liam McIntyre legte in seiner Darstellung von Logan in Marvel's Wolverine so sehr, dass er tollwütige Hunde studierte, um eine wildere Version von Logan zu werden, und sich an Orte zwang, an denen er seit der Schauspielschule nicht mehr gewesen war, um die beste Version der Figur zu erschaffen.

"[Es] hat emotional und dramatisch viel von mir verlangt und mich an Orte gedrängt, an denen ich noch nie gewesen war." McIntyre sagte in einem kürzlichen Interview gegenüber Entertainment Weekly. Meistens bezieht sich das darauf, dass er der wilden Version von Logan nachgeht, als er mehr zu Wolverine als zu dem Mann hinter der Maske wird. Auf der Suche nach dieser Version der Figur versuchte er, Videos von tollwütigen Hunden zu finden.

"Erstens, sehr schwer zu finden, wahrscheinlich besser so." McIntyre erklärte und fügte hinzu, dass er nicht nur kranke Tiere studierte, sondern "mutig sein müsse auf eine Weise, die ich als Schauspieler vielleicht eine Zeit lang nicht mehr war."

Als er seine Leistung dann richtig aufgab, erinnert er sich, dass das Team sie als "furchteinflößend" empfand – etwas, worauf er zunächst stolz war, und er erkannte, dass die Leute, die mit ihm am Spiel arbeiteten, hinter ihm standen. "Sie sind so ein gutes Team, dass du dich sicher fühlst. Sie helfen mir, wenn es nicht funktioniert. Sie werden es mir sagen. Sie werden es nicht einfach geschehen lassen. Deshalb konnte ich mit meinem Charakter einige wirklich große Chancen machen, weil ich ihnen so sehr vertrauen konnte", sagte McIntyre.

Wir werden McIntyres Leistung vollständig sehen können, wenn Marvel's Wolverine am 15. September für die PS5 erscheint.