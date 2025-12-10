Marvel's Wolverine, Nioh 3 und Halo sind Hauptrollen im PlayStation-Hype-Trailer 2026

HQ

2026 sieht so aus, als würde es ein riesiges Jahr für Videospielveröffentlichungen werden. Während wir hoffen, dass Grand Theft Auto VI nächstes Jahr sein Debüt feiert, wird es auch ohne es viele Spiele geben, wie PlayStation in einem neuen Trailer zeigt.

Marvel's Wolverine und Saros werden natürlich geglänzt, da es PlayStation-exklusive Veröffentlichungen sind, aber wir sehen auch Titels wie Crimson Desert, Resident Evil Requiem, Pragmata, 007: First Light, Nioh 3 und weitere im Trailer, was zeigt, wie stark das Jahr sein könnte, wenn all diese Veröffentlichungen ihre Veröffentlichungen einhalten. Interessanterweise bekam Grand Theft Auto VI im Trailer nicht einmal eine Erwähnung.

Das seltsamste Spiel, das man sehen kann, ist zweifellos Halo: Campaign Evolved. Es ist immer noch schwer vorstellbar, dass ein Halo-Spiel auf einer PlayStation-Konsole spielbar sein wird, aber nächstes Jahr wird diese Realität lebendig werden. Wenn du 2025 noch eine Weile verweilen möchtest, gibt es PlayStation auch einen Überblick darüber, wie die Jahre der Nutzer mit der Konsole vergangen sind.