Marvel's Wolverine bestätigt Starttermin im September

HQ

Viele von uns hatten erwartet, dass PlayStation irgendwann um das Summer Game Fest im Juni einen State of Play mit Fokus auf Marvel's Wolverine hat und dass wir dann endlich ein genaues Veröffentlichungsdatum für Insomniacs mit Spannung erwartetes Spiel bekommen würden. Na, Überraschung!

Das talentierte Team, das uns bereits Marvel's Spider-Man 2 und Ratchet & Clank: Rift Apart auf der PlayStation 5 geschenkt hat, hat plötzlich bestätigt, dass Marvel's Wolverine am 15. September auf der PS5 erscheinen wird. Das bedeutet, dass das größte PlayStation-Exklusivspiel 2026 eine Woche nach Phantom Blade: Zero und zwei Monate vor Grand Theft Auto VI erscheint.

Wir haben noch keinen Trailer oder sonstiges erhalten, um diese Ankündigung zu feiern, also kann man in den kommenden Monaten mit viel mehr von Marvel's Wolverine rechnen.