Marvels Was wäre, wenn...? Staffel 2 bekommt Disney+-Datum und ist im Trailer vielversprechend

Sowohl Magnus als auch ich haben es wirklich genossen, wie What If...? brachte etwas Besonderes in das Marvel Cinematic Universe und wagte es, einige coole Dinge auszuprobieren, daher war es sehr aufregend, letzte Woche zu erfahren, dass die zweite Staffel an diesem Feiertag erscheinen würde. Nun, das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir gerade erhalten haben.

Marvel hat den ersten Trailer zu What If...? Staffel 2 und enthüllt, dass die erste von neun Episoden am 22. Dezember erscheinen wird. Noch bessere Neuigkeiten gefällig? Danach bekommen wir jeden Tag eine neue Episode, und die Einblicke, die uns im Trailer gezeigt werden, lassen mich glauben, dass uns eine weitere sehr interessante und unterhaltsame Staffel bevorsteht... Auch wenn sie einige der Schauspieler ausgetauscht haben.