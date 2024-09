Marvel's Vision fügt Picard-Stern hinzu

Marvel's Vision -Serie nimmt weiter Fahrt auf und fügt ihrer ständig wachsenden Besetzung einen neuen Star hinzu.

Todd Stashwick, bekannt für Star Trek: Picard, 9-1-1: Lone Star, und The Originals, wird sich dem Projekt anschließen und sich damit wieder mit Picard Showrunner Terry Matalas zusammenschließen.

Es ist noch unklar, welche Rolle Stashwick' genau spielen wird, aber Gerüchte deuten darauf hin, dass er eine Art Attentäter ist, der darauf aus ist, Vision aufzuspüren.

Die Serie Vision wird das Finale der Streaming-Serien-Trilogie von Marvel sein und in die Fußstapfen von WandaVision und der kommenden Agatha All Along treten. Die bereits gestapelte Produktion soll Anfang 2025 in Produktion gehen (danke, THR).