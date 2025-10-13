Marvel's Ultimate Universe endet 2026

HQ

Auf einem Comic Con Festival erwartet man Neuigkeiten über Comics, und Marvel hatte zum Glück an dieser Front viel auf Lager. Auf einer seiner Podiumsdiskussionen enthüllte es, dass die langjährige Ultimate Universe bereits im April 2026 zu Ende gehen wird.

Dies wurde vom Chefredakteur von Marvel Comics Dan Buckley, Chefredakteur C.B. Cebulski, dem leitenden Redakteur Will Moss, dem Autor von Ultimates Deniz Camp und dem Autor von Ultimate Wolverine Chris Condon bestätigt, wobei auch die letzten fünf Ausgaben alle bestätigt wurden.

Wir können Ultimate Spider-Man #24 im Dezember, Ultimate Black Panther #24 im Januar, Ultimate X-Men #24 im Februar und schließlich Ultimates #24 und Ultimate Wolverine #16 im April erwarten.

Wie es zu dem Ende kam, erfahren wir: "Von Anfang an wurde das Ultimative Universum mit einem vorherbestimmten Endpunkt erbaut – der Rückkehr des Schöpfers aus der Gefangenschaft! Die Veröffentlichung von The Maker ist der Auftakt zu Ultimate Endgame, einer fünfteiligen Event-Serie, die im Dezember startet und dieses miteinander verbundene Universum zu einem Höhepunkt zusammenbringt."

Mit Blick auf die Zukunft hat Marvel nicht erwähnt, was es geplant hat, das Ultimate Universe zu ersetzen.