Marvels TV-Chef vergleicht Daredevil: Born Again mit Game of Thrones

Daredevil: Born Again soll Anfang nächsten Jahres Premiere haben. Die Rückkehr von Charlie Cox als Daredevil wurde im MCU-Film Spider-Man: No Way Home aus dem Jahr 2021 angeteasert, aber ansonsten hat es sehr lange gedauert, bis wir unseren Anwalt, der zum Verbrechensbekämpfer wurde, wieder in Aktion sehen konnten.

Daredevil: Born Again wurde kürzlich von Brad Windebaum, dem Leiter der Fernseh-, Streaming- und Animationsabteilung von Marvel, gehypt, der gegenüber ABC Folgendes über die neue Serie sagte:

"Stellen Sie sich vor, New York City wäre so kompliziert, problematisch und beängstigend wie die Welt von Game of Thrones", sagte er. "All diese Kräfte wetteifern um die Kontrolle, und es kann manchmal sehr hoffnungsvoll und manchmal sehr gewalttätig und dunkel sein - aber es gibt auch Licht am Ende des Tunnels, wenn man nur darum kämpfen könnte."

Es ist also wahrscheinlich, dass wir in dieser Serie mehr als nur Kingpin gegen Daredevil kämpfen werden, und es könnte etwas Ähnliches wie The Penguin sein, in dem mehrere Verbrecherfamilien um die Vorherrschaft kämpfen.

Was möchten Sie in Daredevil: Born Again sehen?