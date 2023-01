Marvel's Thunderbolts wird im Juni mit den Dreharbeiten beginnen

Ein Drehdatum für den kommenden Marvel Cinematic Universe-Film Thunderbolts scheint bekannt gegeben worden zu sein. Wie in einem Artikel von Variety über Julia Louis-Dreyfus und ihre Figur Contessa Valentina Allegra de Fontaine erwähnt, wird erwähnt, dass sich die Darsteller derzeit vorbereiten und trainieren, damit sie den Film in diesem Sommer drehen können, genauer gesagt im Juni.

Was den Film betrifft, können wir erwarten, dass es sich um eine bunt zusammengewürfelte Avengers-Crew handelt, die aus Charakteren besteht, die in der Vergangenheit entweder Bösewichte oder Nebenfiguren in anderen MCU-Produktionen waren. Dazu gehören Florence Pughs Yelena Bolova, David Harbours Red Guardian, Sebastian Stans Winter Soldier, Wyatt Russells U.S. Agent, Olga Kurylenkos Taskmaster und Hannah John-Kamens Ghost.

Da der Film noch gedreht werden muss, haben wir keinen Trailer oder irgendwelche Bilder am Set, aus denen wir viel anderes ziehen können, aber da der Film im Juni gedreht und im Juli 2024 eröffnet werden soll, am 26., um genau zu sein, können wir uns wahrscheinlich auf weitere offizielle Informationen irgendwann im nächsten Jahr freuen.