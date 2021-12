Marvel's Spider-Man Remastered bekommt zwei Kostüme, die von Spider-Man: No Way Home inspiriert sind

HQ

Insomniac Games wird Peter Parkers Wechselsachen in Spider-Man Remastered noch diese Woche mu zwei weitere Kostüme erweitern. Grund für dieses Werbegeschenk ist die bevorstehende Kinopremiere von Spider-Man: No Way Home, die bei uns erst nächste Woche stattfindet. Die beiden neuen Anzüge sind inspiriert vom jüngsten Erscheinungsbild Tom Hollands.

Leider sind diese Updates offenbar nur für die Remastered-Version des Superheldenspiels vorgesehen, was im Wesentlichen bedeutet, dass viele Fans darauf nicht zugreifen werden können. Die PS5-Neuauflage des Actionspiels erhaltet ihr nämlich nur beim Kauf der Ultimate Edition von Marvel's Spider-Man: Miles Morales, die satte 80 Euro kostet.

Quelle: Insomniac Games.