Marvel's Spider-Man 2-Schauspieler sagt, dass das Spiel im September starten wird

Insomniac entschied sich kurz nach der Ankündigung des Spiels zu bestätigen, dass Tony Todd Venom in Marvel's Spider-Man 2 spricht, und der Schauspieler hat seitdem den PlayStation 5-Exklusivtitel gehypt und gehänselt. Ich denke, der heutige Tweet hat der Marketingabteilung von Sony jedoch die bisher größten Kopfschmerzen bereitet.

Weil Tony Todd beschloss, folgendes zu sagen, als ein Fan sagte, dass Marvel's Spider-Man 2 nicht schnell genug kommen kann:

"Sieht aus wie September! Massive Publicity kommt im August. Die Werbespots beginnen im August zu fallen, so wurde mir gesagt. Halten Sie sich an Ihrem ... und halte den Atem an! notwendig sein wird"

Eine interessante Entscheidung, da Insomniac nur bekräftigt hat, dass das Spiel in diesem Herbst auf den Markt kommen wird und offensichtlich nichts über die Marketingpläne gesagt hat. Dennoch ist es erwähnenswert, dass Schauspieler immer wieder zeigen, dass sie in Bezug auf den Starttermin eines Spiels oft völlig aus dem Laufenden sind, aber wäre es nicht cool, wenn das PlayStation 5-exklusive Marvel's Spider-Man 2 etwa zur gleichen Zeit wie Xbox Series / PC-exklusives Starfield veröffentlicht würde?

Wann denkst und hoffst du, dass Marvel's Spider-Man 2 startet?