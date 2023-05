Marvel's Spider-Man 2 gibt uns einen Blick auf Black Suit Peter Parker

HQ

Wie zu erwarten war, haben Sony und Insomniac gerade eine Menge Gameplay für das mit Spannung erwartete Marvel's Spider-Man 2 auf der PlayStation Showcase gezeigt. Das riesige Gameplay hat uns gezeigt, was Peter und Miles bewältigen müssen, wenn sie New York City noch einmal retten wollen.

Das Gameplay zeigt, dass die Spidey-People dieses Mal gegen Kraven the Hunter antreten müssen, aber Peter und Miles werden nicht allein sein, da Venom nicht nur ein Charakter sein wird, sondern sich mit Peter zusammenschließen wird, um die Black Suit zu erschaffen, mit der du in der Hitze des Gefechts symbiotische Kräfte einsetzen kannst. Obwohl dies anscheinend seinen Tribut von Peter fordern wird ...

Hinzu kommt, dass Peter und Miles in der Lage sein werden, scheinbar aus einer Laune heraus zwischen einander zu wechseln, so dass Miles sicherstellen kann, dass Manhattan sicher und geschützt vor Kravens Handlangern und sogar den anderen Schurken ist, die Chaos anrichten werden, während Peter in einem der anderen New Yorker Vororte beschäftigt ist (ja, das Spiel geht jetzt über Manhattan hinaus). wie z. B. die Lizard.

Die Spideys werden auch mit einer neuen Drohne Gesellschaft haben, die einige zusätzliche erzählerische Beats hinzufügen wird. Und es wird auch einige andere Goodies geben, wie Web Wings, um die Stadt leichter zu durchqueren, und Web Line und Web Grabber, die im Kampf und beim lautlosen Ausschalten von Gegnern verwendet werden können. Miles hat sogar ein paar neue persönliche bioelektrische Attacken, wie z. B. Chain Lightning, die mehrere Feinde in einem Radius schocken können. Wie all dies in der Praxis funktionieren wird, werden beide Protagonisten ihre eigenen Fähigkeitsbäume haben, die sie freischalten und durcharbeiten können, sowie einen gemeinsamen.

Wann Marvel's Spider-Man 2 tatsächlich erscheinen wird, wird irgendwann im Herbst auf PS5-Konsolen erscheinen. Insomniac wollte noch nicht genau verraten, wann, fügte aber in einem PlayStation Blog-Beitrag hinzu:

"Wir können heute zwar kein Datum bestätigen, aber wir sind auf dem richtigen Weg für den Herbst 2023 und hoffen, bald ein endgültiges Veröffentlichungsdatum mitteilen zu können."