Marvel's Spider-Man bekommt eine funktionierende Multiplayer-Mod und es ist so chaotisch, wie man es erwarten würde

HQ

Als Marvel's Spider-Man 2 bestätigte, dass es zwei Protagonisten geben würde, dachten die Spieler sofort über das Koop-Potenzial des Spiels nach. Insomniac hatte jedoch immer geplant, dass die Fortsetzung eine Einzelspieler-Story haben sollte, und so wurden die Multiplayer-Hoffnungen zunichte gemacht. Das heißt, bis ein Modder einschritt und es mehreren Netzschleuderern ermöglichte, sich ihren Weg durch New York zu bahnen.

Eine Mod ist jetzt auf der PC-Version von Spider-Man Remastered verfügbar, die einen Mehrspielermodus ermöglicht, und bereits verbreiten sich Clips im Internet, die das Potenzial der hbgda-Kreation zeigen. Im Free-Roam-Modus bietet die Mod den Spielern das Spider-Verse-Erlebnis, von dem sie geträumt haben, aber in Kampagnenmissionen geht es viel chaotischer zu.





Der Mod steht ab sofort zum Download zur Verfügung, ist aber nur über Patreon zugänglich, was den einen oder anderen abschrecken könnte. Wenn du jedoch ein paar Spidey-Kumpels hast, die sich mit dir durch New York schwingen wollen, scheint es so, als ob ihr jetzt in der Lage sein werdet, gemeinsam die Straßen aufzuräumen.