Marvel's Spider-Man 2 wird die ultimative Superhelden-Fantasie sein

HQ

Marvel's Spider-Man 2 ist nur noch etwas mehr als einen Monat entfernt, und während wir sehnsüchtig auf den nächsten Teil der Reise von Peter und Miles warten, sind Insomniac damit beschäftigt, den Hype um die Veröffentlichung des Spiels zu steigern.

Im Gespräch mit Inverse sagte Senior Creative Director Bryan Intihar, dass das kommende Web-Sling-Spiel die "ultimative Fantasie" sein wird: "Eines der Dinge, die wir uns vom ersten Tag an vorgenommen haben, war, die Tatsache zu ehren, dass Spider-Man für so viele Menschen eine solche Fantasie ist. Sie sagen, dass jeder die Maske tragen kann, aber wir wollen, dass jeder die Maske trägt und gleichzeitig gut darin ist, die Maske zu tragen. Die Eintrittsbarriere sollte ziemlich niedrig sein."

Außerdem werden wir in der Lage sein, diese Fantasie auf die nächste Stufe zu heben, da wir unseren eigenen Weg finden können, um Kämpfe und Missionen anzugehen. "Wenn man sich das Gameplay ansieht, zeigt sich, dass wir es getan haben", sagte Intihar. "In der Miles-Sektion, wenn er über den Fischmarkt schleicht, erstellt er eine Netzlinie. Dann wirft er ein neues Gadget namens Webgrabber raus. Es bringt alle Feinde zusammen, zerschmettert sie zusammen. Und das bereitet ihn darauf vor, eine große, blitzschnelle, bodenstampfende Bewegung zu machen, die er macht. Das ist diese Sandbox-Natur, all diese Spielzeuge zu nehmen und die Leute sie ausprobieren zu lassen. Wir wollen einfach, dass die Spieler mit der Erfahrung improvisieren, egal ob es sich um Ratchet & Clank, ob es um Resistance und jetzt Spider-Man handelt."

Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober exklusiv für PS5.