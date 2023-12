Marvel's Spider-Man 2 verschiebt New Game Plus, wiederspielbare Missionen und mehr auf 2024

HQ

Insomniac folgte der Tradition der PlayStation Studios und kündigte an, dass Marvel's Spider-Man 2 einige Monate nach der Veröffentlichung einen New Game Plus-Modus erhalten würde. In diesem Fall sagten die Entwickler, dass sie hofften, es vor 2024 fertig zu haben, aber die Pläne ändern sich.

Uns wurde jetzt mitgeteilt, dass das nächste große Update von Marvel's Spider-Man 2 auf Anfang 2024 verschoben wurde. Die gute Nachricht ist, dass die Entwickler dadurch auch mehr Zeit haben, noch mehr coole Dinge in das Update einzubauen, wie z.B. die Möglichkeit, Missionen zu wiederholen, die Möglichkeit, die Tageszeit zu ändern, die Farben der Ranken zu wechseln und vieles mehr.

Welche weiteren Ergänzungen und Verbesserungen möchtest du im Jahr 2024 in Marvel's Spider-Man 2 sehen?