Marvel's Spider-Man 2 Synchronsprecher neckt Deadpool-Crossover

Marvel's Spider-Man 2 ist jetzt in der Wildnis, mit Fans, die die Geschichte von Peter Parker und Miles Morales lieben. Aber wie immer, auch wenn wir das genießen, was gerade vor uns liegt, können wir nicht anders, als in die Zukunft zu blicken.

In einem Interview mit The Movie Dweeb wurde Synchronsprecher Yuri Lowenthal gefragt, ob er ein Crossover zwischen seinem Spider-Man und Wolverine sehen möchte. Wenn man bedenkt, dass beide Spiele von Insomniac entwickelt werden, klingt das nicht allzu weit hergeholt.

Doch Lowenthal hatte noch eine andere Idee, mit wem er sich austauschen wollte. "Während ein Spider-Man/Wolverine-Crossover furchtbar aufregend wäre, gibt es einen Charakter, für den ich mich noch stärker entscheiden würde... und es wäre Deadpool", sagte er.

Die Wege von Spider-Man und Deadpool haben sich in den Comics mehrfach gekreuzt, und so gibt es einen Präzedenzfall dafür. Wenn man bedenkt, dass wir gerade Marvel's Spider-Man 2 gesehen haben, wird es Jahre dauern, bis wir wirklich über Cameos und Crossover in einem anderen Spiel diskutieren können.

Mit wem würdest du gerne in einem weiteren Marvel's Spider-Man zusammenarbeiten?