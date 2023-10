Marvel's Spider-Man 2-Spieler wählen ihren am wenigsten geliebten Anzug

HQ

Marvel's Spider-Man 2 gibt den Spielern viele Möglichkeiten, wie Miles und Peter aussehen sollen, aber nicht alle Anzüge sind gleich, und in den Tagen seit der Veröffentlichung haben Fans jeden Anzug freigeschaltet und online auf das Beste und Schlechteste hingewiesen.

Es scheint, als hätte ein Anzug den Kuchen abgeräumt. Gegen Ende des Spiels erhaltet ihr Zugang zu Miles' weiterentwickeltem Anzug, einem neuen Kostüm für Miles, das er selbst entworfen hat. Fans in den sozialen Medien haben einige große Probleme mit diesem Anzug, vom Gesamtlook bis hin zu dem seltsamen Ausschnitt an der Oberseite, der Miles' neuen Haarschnitt zeigt.

"Dieser Scheiß war so schlimm wie Onkel Aarons Beats", sagte ein Nutzer und erinnerte sich an den grauenhaften Beat, den Onkel Aaron in Spider-Man: Miles Morales gemacht hat.

Manche glauben sogar, dass es sich nur um eine bezahlte Werbung für Adidas handelt. "Die Tatsache, dass es ein Adidas-Logo darauf hat, lässt mich glauben, dass Adidas sie dafür bezahlt hat, einen neuen Anzug zu machen, der eine Kanone für die Geschichte ist, damit sie ihr Logo zeigen können", sagte der Reddit-Nutzer yeti0013.

Was haltet ihr von dem neuen Anzug?